Akdağ’ın yılkı atları dronla görüntülendi

Amasya'da Akdağ'ın yüksek kesimlerinde yaşayan yılkı atları dört nala koşarken dronla görüntülendi.

Dağın farklı kesimlerinde yaşam alanı bulup sayıları 150'den fazla olan yılkı atlarının zirvedeki koşusu doğa tutkunlarının ilgisini çekti. Sürü halindeki atlar, yöre halkı tarafından Akdağ'ın sembolü olarak değerlendiriliyor.

1990'lı yıllardan itibaren Akdağ bölgesinde yaşayan halkın doğaya salmaları sonucu oluşan at sürülerinin Anadolu at ırkının muhafazası açısından önemine değinen doğa tutkunu Yılmaz Keten, "Atlar bu dağların sembolü, bereketi haline geldiler. 170 civarında at olduğunu gözlemliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı