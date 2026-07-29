Haberler

Akçakoca’da sahile kırmızı bayrak çekildi

Akçakoca’da sahile kırmızı bayrak çekildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmemesi kararı alındı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmemesi kararı alındı.

Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 29 Temmuz saat 12.00 itibarıyla denize girilmemesi kararı alındığı bildirildi. Yapılan açıklama "İlçemiz sahil ve plajlarında meydana gelen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşımızın can güvenliğini korumak amacıyla 29 Temmuz 2026 günü saat 12: 00'dan itibaren denize girilmemesi kararı alınmıştır. Cankurtaran ekiplerimizin bayraklarla, sahil güvenlik unsurlarının sözlü/uygulamalı olarak bildireceği uyarılara titizlikle uyulması ve vatandaşlarımızın alınan karar konusunda gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! Yollar kapatıldı, devlet hastanesi boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hapse girmemek için kendi cenazesini düzenledi! Sonu umduğu gibi olmadı

Hapse girmemek için akılalmaz bir plan hazırladı! Polis yutmadı
Tacikistan tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı

Tacikistan'ın aradığı baron Beylikdüzü'nde yakayı ele verdi
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 59. duruşması başladı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 59. duruşması başladı
Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi

Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
Milyonların tükettiği ürün için kritik gelişme! Raflardan toplatılıyor

Milyonların tükettiği ürün için kritik gelişme! Raflardan toplatılıyor