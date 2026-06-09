Haberler

Heyelana anında müdahale

Heyelana anında müdahale
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde aşırı yağışların tetiklediği heyelanın ardından, Beyören köyü yolunda taş tahkimatı ve dolgu çalışmaları devam ediyor. Ekipler, zemin stabilitesini sağlamak ve ulaşım güvenliğini artırmak için çalışıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen heyelanın ardından başlatılan taş tahkimatı ve dolgu çalışmaları devam ediyor.

Akçakoca ilçesine bağlı Beyören köyü yol güzergahında meydana gelen heyelanın ardından başlatılan taş tahkimatı ve dolgu çalışmaları sürdürülüyor. Toprak kayması nedeniyle zarar gören yol kesiminde, zemin stabilitesinin yeniden sağlanması ve ulaşım güvenliğinin artırılması amacıyla ekipler tarafından çalışma yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında yol kenarlarında taş tahkimatı yapılırken, dolgu uygulamalarıyla heyelandan etkilenen alanların güçlendirilmesi hedefleniyor. Yolun güvenli ve uzun ömürlü hale getirilmesi için çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam ettiği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü

Korkulan oldu! ABD ordusuna ait helikopter düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Aman genel merkez duymasın' dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den 'içkili, köçekli' eğlenceye soruşturma

Eğlencenin dibine vurdular! AK Parti'den jet soruşturma
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

Bir hiç uğruna, nişanlısının yanında can verdi! İşte son anları
İşte yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Aziz Yıldırım'ın yol haritası

İşte yıllar sonra geri dönen Aziz Yıldırım'ın yol haritası
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den Türkiye mesajı

Dolmabahçe'deki görüşme sonrası ses getirecek Türkiye mesajı
İsmet Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Kadın terörist tarafından tehdit edildim, halk arkamda durmadı

"Kadın terörist tarafından tehdit edildim, halk arkamda durmadı"
Peru'daki seçimin 2. turunda solcu aday Sanchez yarışta öne geçti

Çin ve ABD'nin adım adım takip ettiği seçimde ibre tersine döndü
Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak

Güle güle Barış! Bu teklife kimse "Hayır" diyemez