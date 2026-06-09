Heyelana anında müdahale

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen heyelanın ardından başlatılan taş tahkimatı ve dolgu çalışmaları devam ediyor.

Akçakoca ilçesine bağlı Beyören köyü yol güzergahında meydana gelen heyelanın ardından başlatılan taş tahkimatı ve dolgu çalışmaları sürdürülüyor. Toprak kayması nedeniyle zarar gören yol kesiminde, zemin stabilitesinin yeniden sağlanması ve ulaşım güvenliğinin artırılması amacıyla ekipler tarafından çalışma yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında yol kenarlarında taş tahkimatı yapılırken, dolgu uygulamalarıyla heyelandan etkilenen alanların güçlendirilmesi hedefleniyor. Yolun güvenli ve uzun ömürlü hale getirilmesi için çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam ettiği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı