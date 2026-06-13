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Karadeniz hırçınlaştı

Karadeniz hırçınlaştı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili rüzgar nedeniyle Karadeniz'de dalga yüksekliği arttı. Sahilde etkileyici görüntüler oluşurken, bazı vatandaşlar yüksek dalgalara rağmen denize girdi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan rüzgar, Karadeniz'de dalga yüksekliğinin artmasına neden oldu. İlçe sahilinde dalgalara rağmen denize gireler görüldü.

Akçakoca ilçesinde gün boyunca etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle deniz kabarırken, kıyıya vuran dalgalar sahil şeridinde etkileyici görüntüler oluşturdu. Özellikle liman çevresi ve sahil kesimlerinde dalgaların zaman zaman mendireklere çarparak metrelerce yükseldiği görüldü. Sahilde ise bazı vatandaşlar ise oluşan yüksek dalgaları sahilden izlerken bazıları ise suya girdi.

Bölgede rüzgarın bir süre daha etkisinin sürmesi bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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