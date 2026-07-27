Akarçay Su Verimliliği Projesi'nde İlk Adım Atıldı

Afyonkarahisar'da su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla hayata geçirilecek Akarçay Su Verimliliği Projesi çerçevesinde hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Küresel Çevre Fonu tarafından desteklenen "Türkiye'de Su Verimliliği ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi İçin Kapasite Geliştirme Projesi" çerçevesinde yürütülecek Akarçay Su Verimliliği Projesinde, yağmur suyu hasadı demonstrasyonlarına yönelik ilk adım atıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince, demonstrasyon çalışmalarının gerçekleştirileceği sera işletmelerinin belirlenmesi amacıyla arazi etütleri ve yerinde incelemeler yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda uygulama alanlarının projeye uygunluğu değerlendirilirken, su verimliliğini artırmaya yönelik örnek uygulamaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı