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AK Parti Mersin İl Başkanı Aldemir: "Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada"

AK Parti Mersin İl Başkanı Aldemir: 'Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada'
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AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınının sürdüğü bölgede incelemelerde bulunarak, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ak Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınının sürdüğü bölgede incelemelerde bulunarak, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Tekeli Mahallesi Aksaz mevkiinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın bölgesine giden AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden yangının son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun mücadele verdiğini belirten Aldemir, önceliğin can güvenliği olduğunu söyledi. Aldemir, "Bozyazı'mızın Tekeli Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını nedeniyle büyük üzüntü içerisindeyiz. Yangının başladığı ilk andan itibaren devletimizin tüm kurumları hızlı bir şekilde harekete geçti. Orman teşkilatımız, itfaiyemiz ve tüm ekiplerimiz havadan ve karadan yangını kontrol altına almak için büyük bir mücadele veriyor" dedi.

Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ettiklerini ifade eden Aldemir, "Yangının bir an önce kontrol altına alınması ve herhangi bir can kaybı yaşanmaması en büyük temennimiz. Burada görev yapan tüm kahramanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Önceliğimiz can güvenliği ve yangının bir an önce kontrol altına alınmasıdır" diye konuştu.

Bozyazılı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Aldemir, "Bozyazılı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır. İnşallah en kısa sürede yangın kontrol altına alınacak. Rabbim ülkemizi, Mersin'imizi ve ormanlarımızı her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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