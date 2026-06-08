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Ahlat kırsalında yiyecek arayan tilki görüntülendi

Ahlat kırsalında yiyecek arayan tilki görüntülendi
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde kırsalda yiyecek arayan bir tilki, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kırsalda yiyecek arayan bir tilki, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlkbaharın gelmesiyle birlikte doğanın yeniden canlandığı Ahlat'ın yüksek rakımlı bölgelerinde yaban hayatındaki hareketlilik de artmaya başladı. İlçeye bağlı Otluyazı köyü yolunda seyahat eden sürücüler, yeşillenen doğada yiyecek arayan bir tilkiyle karşılaştı.

Bir süre yol kenarında dolaşan ve çevreyi dikkatle gözlemleyen tilki, sürücülerin ilgisini çekti. O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan vatandaşlar, tilkinin doğal yaşam içerisindeki hareketlerini görüntüledi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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