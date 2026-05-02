Ahlat'ta buğday tarlalarında gübre mesaisi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde baharın gelişiyle birlikte çiftçiler tarlalara inmeye başladı.

İlçede üreticiler, sezonun ilk tarla çalışmalarını buğday ekili alanlarda gübreleme yaparak başlattı.

Bitlis'in önemli tarım merkezlerinden biri olan Ahlat'ta bu yıl etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle tarlaların uzun süre ıslak kalması, gübreleme çalışmalarının gecikmesine neden oldu. Toprağın tava gelmesini bekleyen çiftçiler, havaların güneşli seyretmesiyle birlikte traktörleriyle arazilere girerek üst gübre uygulamasına başladı.

Üreticiler, buğdayın gelişimi açısından büyük önem taşıyan üst gübrelemenin zamanında yapılmasının verimi doğrudan etkilediğini belirtti. Yağışların ardından gelen güneşli havayı fırsat bilen çiftçiler, kısa sürede geniş alanlarda gübreleme çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor. Ahlat ilçesine bağlı Kırklar Mahallesi'ndeki buğday tarlasında gübreleme çalışması yapan çiftçi Mustafa Erdemir, bu yıl yağışların buğday verimini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi. Erdemir, "İlkbaharın gelmesiyle ekmiş olduğumuz buğdaylara üst gübre serpme işlemi yapıyoruz. Maşallah bu sene yağışların bolluğundan dolayı buğdayların boylanması da iyi. Allah hiç kimsenin emeğini boşa çıkarmasın" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mektubu okunurken kavga çıktı

TBB seçiminde kavga! İmamoğlu'nun mesajı okunurken ortalık karıştı
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Müttefikler arasında gerilim tırmandı! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Serie A'da iki takım birden küme düştü

Merakla takip edilen ligde iki takım birden küme düştü