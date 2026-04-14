Ağrı'da Nisan ayında etkili olan kar kalınlığı insan boyunu aştı

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde nisan ayında etkili olan kar yağışı, evleri kar altında bıraktı. Kar kalınlığı yer yer insan boyunu aştı, köylüler dar geçitler açarak evlerine ulaşmaya çalışıyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde etkili olan kar yağışı sonrası evler kar altında kaldı, kar kalınlığı yer yer insan boyuna ulaştı.

Ağrı'da nisan ayında etkili olan yoğun kar yağışı, Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünü beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte köydeki birçok ev kar altında kalırken, kar kalınlığının yer yer insan boyunu aştığı bölgede vatandaşlar, açtıkları dar geçitlerle evlerine ulaşmaya çalıştı. Besicilikle uğraşan köylüler ise kar yağışı altında hayvanlarını beslemeye devam etti.

Kar yağışı nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapandığını söyleyen vatandaşlardan Beytullah Demirtaş, "Baharı beklerken yeniden karla karşılaştık. Köyün tamamı karla kaplandığı için köy görünmüyor. Benim boyum kadar kar yağdı. Karın boyu benimle aynı. 5 aydır bu haldeyiz. Burası Kuzey Kutbu falan değil. Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı bir köy" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

