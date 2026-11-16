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Afyonkarahisar'da yeni hafta yağışlı ve serin geçecek, sıcaklık 6-18 derece olacak

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Afyonkarahisar'da yeni hafta yağışlı ve serin geçecek, sıcaklık 6-18 derece olacak
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Meteorolojiden alınan verilere göre Afyonkarahisar'da yeni hafta boyunca yağışlı ve kapalı hava hakim olacak. Kentte serin havanın etkisiyle sıcaklıkların 6 ile 18 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Yapılan tahminlere göre, Afyonkarahisar'da yeni haftanın yağışlı ve serin geçeceği bekleniyor.

Meteorolojiden alınan verilere göre, kentte hafta boyu yağışlı ve kapalı bir havanın hakim olması bekleniyor. Serin bir havanın etkili olmasının beklendiği kentte hafta boyu sıcaklıklarında 6 ile 18 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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