Afyonkarahisar'da yağış sonrası Karahisar Kalesi üzerinde gökkuşağı görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar'da hafta içi etkili yağışın ardından Karahisar Kalesi üzerinde beliren gökkuşağı izleyenlere güzel manzaralar sundu. AKÜ Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz'ın kaydettiği görüntülerde gökkuşağı ile tarihi kale birlikte yer aldı.
Afyonkarahisar'da hafta içi etkili olan yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, tarihi Karahisar Kalesi ile birlikte seyir manzarası yüksek görüntüler oluşturdu.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından kaydedilen görüntülerde, tarihi Karahisar Kalesi üzerinde beliren gökkuşağı güzel manzaralar ortaya çıkardı. Yağmur sonrası oluşan renk cümbüşü, izleyenleri mest etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı