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Afyonkarahisar'da hafta içi etkili olan yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, tarihi Karahisar Kalesi ile birlikte seyir manzarası yüksek görüntüler oluşturdu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından kaydedilen görüntülerde, tarihi Karahisar Kalesi üzerinde beliren gökkuşağı güzel manzaralar ortaya çıkardı. Yağmur sonrası oluşan renk cümbüşü, izleyenleri mest etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı