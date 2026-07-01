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Hayvan sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Hayvan sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor
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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüberküloz başta olmak üzere hayvan hastalıklarının kontrolü, güvenilir gıda arzı ve halk sağlığı için tarama ve mücadele çalışmalarını kararlılıkla yürütüyor.

Afyonkarahisar'da hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması, güvenilir gıda arzının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve hayvancılık işletmelerinde hastalık riskinin en aza indirilmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda özellikle tüberküloz hastalığına dikkat çekildi. Çalışmalarla ilgili kurumdan yapılan açıklamada "Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personellerimiz tarafından hastalık mihraklarında tarama ve kontrol çalışmaları titizlikle yürütülmekte, hastalığın yayılımının önlenmesine yönelik gerekli koruyucu tedbirler uygulanmaktadır. Erken teşhis ve etkin mücadele çalışmalarıyla hayvan varlığının korunması, halk sağlığının desteklenmesi ve güvenilir gıda zincirinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmaktadır.

Hayvan hastalıklarıyla mücadele çerçevesinde yürütülen tarama ve kontrol faaliyetlerimiz ilimiz genelinde kararlılıkla devam edecektir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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