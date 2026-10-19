Afyonkarahisar'da hafta boyu yağış beklenmiyor, sıcaklık 3-15 derece olacak

Afyonkarahisar yeni haftaya güneşli ve açık bir hava ile başlarken, tahminlere göre kentte ayrıca hafta boyu yağış beklenmiyor.

Geçtiğimiz hafta serin ve yağışı bir havanın etkilide olduğu Afyonkarahisar'da, meteorolojiden alınan verilere göre kentte açık ve yağışsız bir havanın etkili olması bekleniyor. Tahminlere göre kentte ayrıca sıcaklıkların 15 ile 3 derece arasında olması bekleniyor. Açıklanan verilere göre, ayrıca hafta sonu sıcaklıkların 19 derece seviyelerine de çıkacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı