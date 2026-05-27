Meteorolojiden Afyonkarahisar için 'sarı' kodlu uyarı

Meteorolojiden yarın için (28 Mayıs Perşembe) Afyonkarahisar'a sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan sarı kodlu uyarıda, "Gök gürültülü sağanak yağışların yer yer yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Uyarıda ayrıca yağışların yarın sabah 06.00'da başlayarak 19.00'a kadar sürmesinin beklendiği ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

