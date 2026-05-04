Adıyaman'da fırtına da ağaçlar devrildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Azaplı köyünde gece saatlerinde etkili olan fırtına büyük hasara yol açtı. Şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç ve bahçe duvarı devrildi.

Devrilen ağaçların bazıları köy mezarlığındaki mezarların üzerine düşerek tahribata neden oldu. Köylüler sabah saatlerinde mezarlıkta meydana gelen zararı fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Fırtına sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları başlatılırken, Kaymakam Kadir Algın köyde incelemelerde bulundu. Mezarlıkta zarar gören alanların onarılması için çalışmalar başlatıldı. - ADIYAMAN

