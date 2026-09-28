Adıyaman Besni'de gök gürültülü sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşturdu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluşurken, trafikte seyreden araçlar kontrollü şekilde ilerledi. Yağışın yanı sıra hava sıcaklığında da hissedilir düşüş yaşandı. Yağışlı havanın önümüzdeki günlerde aralıklarla etkili olması beklenirken, vatandaşların ani sağanak ve su birikintilerine karşı dikkatli olması, sürücülerin ise görüş mesafesinin azalabileceği ihtimaline karşı trafikte tedbirli seyretmesi istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı