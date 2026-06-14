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Adana için sarı kodlu uyarı: Bugün kuvvetli yağış var

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana için sarı kodlu kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, şehir genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yetkililer, beklenen yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti. Vatandaşların özellikle açık alanlarda bulunmamaları, dere yatakları ve su birikintilerinin oluşabileceği bölgelerden uzak durmaları istendi.

Trafikte seyir halinde olan sürücülerin de görüş mesafesinin azalması ve yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, yağışlı havanın ardından Adana'da hava sıcaklıklarının yeniden artışa geçeceği belirtildi. Yarın 31 derece olması beklenen hava sıcaklığının çarşamba günü 34 dereceye kadar yükseleceği tahmin edilirken, hafta sonuna doğru hava durumunun yeniden değişeceği ve cumartesi günü kentte tekrar yağış beklendiği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak güncel uyarı ve değerlendirmeleri takip etmelerini istedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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