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Adana sıcağına dayamayan gençler "Yüzme bilmeyen girmesin" diyerek ölüm tehlikesine aldırmadılar

Adana sıcağına dayamayan gençler 'Yüzme bilmeyen girmesin' diyerek ölüm tehlikesine aldırmadılar
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Adana’nın Kozan ilçesinde termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği bunaltıcı sıcaklarda serinlemek için sulama kanalına giren çocuklar ve gençler, her yıl yaşanan boğulma vakalarına rağmen tehlikeyi önemsemedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği bunaltıcı sıcaklarda serinlemek için sulama kanalına giren çocuklar ve gençler, her yıl yaşanan boğulma vakalarına rağmen tehlikeyi önemsemedi. Kanalda yüzen çocuklardan A.E.S., "Yüzme bilmeyen girmesin. Ben korkmuyorum, yüzmeme güveniyorum" dedi.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da yüksek sıcaklık ve nem etkisini sürdürüyor. Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi'nde çocuklar ve gençler, bunaltıcı sıcaktan korunmak için her yıl can kayıplarının yaşandığı sulama kanalına girerek serinledi. Ölüm tehlikesine rağmen kanalda yüzmeye devam eden çocukların rahat tavırları ise dikkat çekti. Sulama kanalına giren gençlerden İ.Y., sıcak havaya dayanamadıklarını belirterek, "Kozan çok sıcak, beynim su kaynattı. Kanal serin olduğu için buraya geliyoruz" diye konuştu.

İ.Y., her yıl onlarca kişinin boğulduğunun sorulması üzerine, "Onlar yüzme bilmediği için boğuluyor. Ben yüzme biliyorum" yanıtını verdi. Kanalda yüzen çocuklardan A.E.S. ise, "Yüzme bilmeyen girmesin. Ben giriyorum, korkmuyorum. Yüzmeme güveniyorum. Su soğuk ve güzel. Hava 43-44 derece oluyor. Sıcak olmasa girmeyiz" dedi.

Öte yandan çocuklarını sulama kanalından uzak tutmak isteyen aileler ise serinlemek için Kozan'ın doğal güzelliklerinden Dağılcak Tabiat Parkı'ndaki şelaleye akın etti. Vatandaşlar doğal ortamda serinleyerek sıcak havanın etkisinden korunmaya çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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