Haberler

Adana'da yüksek nemle hissedilen sıcaklık yüksek olacak, gündüz 34 dereceye çıkacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da meteoroloji, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın yüksek olacağını bildirdi. Kentte bugün gündüz 34, gece 23 derece bekleniyor; gece nem oranının yüzde 50'nin üzerinde seyretmesi nedeniyle hissedilen sıcaklığın yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Adana'da hafta içi sıcaklık gündüz 31 gece ise 18 dereceye kadar düşse de meteoroloji yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın yüksek olacağını bildirdi.

Kentte bugün hava sıcaklığının gündüz 34, gece ise 23 derece olması bekleniyor. Gece nem oranının yüzde 50'nin üzerinde seyretmesi nedeniyle hissedilen sıcaklığın yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Hafta içi ise sıcaklıkların en yüksek 33, en düşük 31 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 18 dereceye kadar düşse de nem oranının yüksek olması nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha fazla olabileceği öngörülüyor.

Öte yandan, pazartesi ve çarşamba günleri Adana'da yer yer yağış bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor'dan Galatasaray'a flaş gönderme

Trabzon'dan Galatasaray'a flaş gönderme
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu taşıyan tekneye saldırıda 4 narko-terörist öldürdü

ABD ordusu Karayipler’de kartel teknesini vurdu: 4 kişi öldü
Hollanda'da halka kritik uyarı: Gıda stokları 3 günde tükenebilir

Market rafları 3 günde boşalabilir! Halka 8 günlük stok çağrısı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ege mesajı: Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz

Bölgede dengeleri değiştirecek sözler! Türkiye'den destek açıklaması

Netanyahu’nun ABD programı değişti: Trump’la görüşme yok, Texas ziyareti iptal

Netanyahu’ya ABD'de soğuk duş: Programı baştan aşağı değişti
İYİ Partili başkana saldırı! Otomobiline binerken darbedildi

İYİ Partili başkana saldırı! Yaşananlar sonrası ilk açıklama geldi
Riyad için tarihi gece! Husiler ilk kez başkenti hedef aldı

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! İHA ve füzelerle başkenti hedef aldılar
Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada

Gece yarısı sürpriz hamle! Tatili yarıda kesti, gözler şimdi o kararda