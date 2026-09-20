Adana'da yüksek nemle hissedilen sıcaklık yüksek olacak, gündüz 34 dereceye çıkacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adana'da hafta içi sıcaklık gündüz 31 gece ise 18 dereceye kadar düşse de meteoroloji yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın yüksek olacağını bildirdi.

Kentte bugün hava sıcaklığının gündüz 34, gece ise 23 derece olması bekleniyor. Gece nem oranının yüzde 50'nin üzerinde seyretmesi nedeniyle hissedilen sıcaklığın yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Hafta içi ise sıcaklıkların en yüksek 33, en düşük 31 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 18 dereceye kadar düşse de nem oranının yüksek olması nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha fazla olabileceği öngörülüyor.

Öte yandan, pazartesi ve çarşamba günleri Adana'da yer yer yağış bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı