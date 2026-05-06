Haberler

Adana'da yaralı leyleğe vatandaş sahip çıktı

Adana'da yaralı leyleğe vatandaş sahip çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde cami avlusunda yaralı halde bulunan leylek, hayvansever bir vatandaş tarafından evine götürülerek tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Adana'da cami avlusunda yaralı halde bulunan leyleğe vatandaş sahip çıktı.

Merkez Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde gençler, cami avlusunda hareketsiz halde duran bir leyleği fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Celal Çınaroğlu, yaralı leyleği alarak evine götürdü. Minibüste de leylekle ilgilenen Çınaroğlu, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.

Boynunu kaldıramayan leyleğe üzüldüğünü belirten Çınaroğlu, hayvanın boynundan darbe almış olabileceğini ifade etti. İhbar üzerine gelen ekipler, yaralı leyleği teslim alarak tedavi edilmek üzere götürdü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklu belediye başkanı, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el kondu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

Tarihi gelişme! Türkiye'nin o ülkeyle sınırı açılıyor
İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli'nin görüntüleri olay oldu

İç çamaşırsız sahneye çıkan Defne'nin görüntüleri olay oldu
Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

Trump'ın kararı piyasaları sarstı
CHP'nin 'mutlak butlan' davasında 5. duruşma bugün başlıyor

CHP'nin "mutlak butlan" davasında kritik gün
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

Tarihi gelişme! Türkiye'nin o ülkeyle sınırı açılıyor
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
Dananın kuyruğu bugün kopacak! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor

Dananın kuyruğu bugün kopuyor!