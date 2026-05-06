Adana'da yaralı leyleğe vatandaş sahip çıktı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde cami avlusunda yaralı halde bulunan leylek, hayvansever bir vatandaş tarafından evine götürülerek tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
Merkez Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde gençler, cami avlusunda hareketsiz halde duran bir leyleği fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Celal Çınaroğlu, yaralı leyleği alarak evine götürdü. Minibüste de leylekle ilgilenen Çınaroğlu, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.
Boynunu kaldıramayan leyleğe üzüldüğünü belirten Çınaroğlu, hayvanın boynundan darbe almış olabileceğini ifade etti. İhbar üzerine gelen ekipler, yaralı leyleği teslim alarak tedavi edilmek üzere götürdü. - ADANA