Adana'da yağış sonrası doğa şöleni: Mesire alanı şelalelere dönüştü

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Yerköprü Mahallesi'nde bulunan mesire alanı, etkili olan sağanak yağışların ardından adeta doğal bir görsel şölene sahne oldu.

Aşırı yağış nedeniyle bölgenin birçok noktasında irili ufaklı şelaleler oluşurken, her taraftan fışkıran su ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Kent merkezine yaklaşık 53 kilometre, Karaisalı ilçe merkezine ise 13 kilometre uzaklıkta bulunan mesire alanı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Yağış sonrası canlanan doğa ve ortaya çıkan eşsiz manzara, bölgeyi adeta cazibe merkezine dönüştürdü.

Özellikle şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği alan, hem serin havası hem de doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunuyor. Vatandaşlar, oluşan şelalelerin önünde bol bol fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştiriyor.

Yetkililer, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesinin yer yer yükseldiğine dikkat çekerek, ziyaretçilerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - ADANA

