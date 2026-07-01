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Adanalılardan Avrupalılara sıcaklık tepkisi: "Ne Fransa ne de Almanya bu kadar sıcak değil"

Adanalılardan Avrupalılara sıcaklık tepkisi: 'Ne Fransa ne de Almanya bu kadar sıcak değil'
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Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da sıcaklık 36 dereceye ulaştı. Vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlerken, bir vatandaş 'Adana'da Ağustos'ta sıcaklık 50-60 derece olacak, yanıyoruz' dedi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da termometreler 36 dereceyi gösterirken vatandaşlar gölgelik alanlarda serinledi. Serinlemek için suyla başını yıkayan bir vatandaş ise, "Adana'da Ağustos ayında sıcaklık 50-60 derece olacak. Ne Fransa ne de Almanya bu kadar sıcak değil, yanıyoruz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Adana'da saat 13.00 itibariyle sıcaklık 33,5 derece olarak ölçüldü. Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda ise termometre 36 dereceyi gösterdi. Hal böyle olunca vatandaşlar gölgede oturup serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise park ve bahçelerdeki çeşmelerde başını yıkadı.

"Adana sıcağı Fransa ne de Almanya'ya benziyor"

Vatandaşlardan Ulaş Cirit, kentteki sıcaklığın Fransa ve Almanya'dan daha fazla olduğunu belirterek, "Memleketimiz çok sıcak. Ne Fransa ne de Almanya'ya benziyor. Burası cehennem, gelip görsünler. İnsanlar serinlemek için sulama kanallarına giriyor ama canlarından oluyorlar. Bu sıcakta dondurma yesinler, soğuk içecekler içsinler. Adana'da Ağustos ayında sıcaklık 50-60 derece olacak. Ne Fransa ne de Almanya bu kadar sıcak değil, yanıyoruz" dedi.

"Şuanda 45-50 derece hissediliyor"

Fırat Güzel isimli vatandaş ise, sıcakların çok etkilediğini anlatarak, "Adana sıcağı geceler bile bizi etkiliyor. Allah klimanın mucidinden razı olsun. Klima olmasa yatamıyoruz. Bu sıcakta yumurta, çay bile pişer. Termometre 36 dereceyi gösteriyor ama şu anda 45-50 derece hissediliyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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