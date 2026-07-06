Adana'da temmuzda sağanak yağış etkili oldu

Adana'da temmuz ayında kısa süreli sağanak yağış etkili oldu.

Hava sıcaklığının gün boyunca 30 derecenin üzerinde seyrettiği kentte öğleden sonra aniden bastıran yağmur, merkez ilçelerde etkili oldu. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken hava sıcaklığı da yağmurla birlikte 23 dereceye kadar geriledi.

"Yağmur bize ilaç gibi geldi"

Yağmura yakalanan Reşatbey Mahallesi Muhtarı Mert Kana, "Açıkçası bu yağmuru beklemiyorduk. Biraz sürpriz oldu ama temmuzun bu sıcağında bize ilaç gibi geldi. Bu yağmurla bir nefes aldık, özlemişiz. Güzel oldu. Biz Adanalı olarak sıcağa alıştığımız için çok da kalıcı bir serinleme beklemiyoruz, şu an için iyi ama yarın yine sıcaktır. 70 yıl öncesinin şairlerinin şiirlerine bakıyoruz, yine Adana'nın sıcağından dem vurmuşlar. Yani Adana demek ki hep sıcakmış" dedi.

"Serin bir şekilde daha mutluyuz"

Vatandaşlardan Mehmet Özlüak ise, "Çok güzel bir yağmur. Temmuz ayında Adana'da son zamanlarda gördüğümüz nadir yağmurlardan. Küresel ısınmanın da etkileri var diye düşünüyorum. Yağmur bu havada bayağı bir serinletiyor. Biz serinlediğimiz için mutlu olduk ama çiftçiye ne verir onu bilemem. Adana sıcağında serin bir şekilde daha mutluyuz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı