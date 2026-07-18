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Kozan'da sıcaklar bunalttı, gençler doğal gölete akın etti

Kozan'da sıcaklar bunalttı, gençler doğal gölete akın etti
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Adana'da hava sıcaklığının 40 dereceyi bulması ve yüksek nem, yaşamı olumsuz etkiledi. Kozan ilçesinde sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar serinlemek için doğal su kaynaklarına akın etti.

Adana'da hava sıcaklığının 40 dereceyi bulması ve etkisini artıran yüksek nem, yaşamı olumsuz etkiledi. Kozan ilçesinde sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar serinlemek için doğal su kaynaklarına akın etti.

Kentte etkili olan kavurucu sıcak ve yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklıklar vatandaşları bunalttı. Kozan ilçesindeki Alapınar Doğal Göleti serinlemek isteyen gençlerin adresi oldu. Doğal kaynak suyuyla beslenen gölete giren gençler hem eğlendi hem de sıcağın etkisinden uzaklaşmaya çalıştı.

Serinlemek için gölete gelen Emir Martkan, "Çok sıcak olduğu için yüzmeye geldik. Hava yaklaşık 35 derece ama hissedilen çok daha fazla. Alev alev sıcaklık var, çok bunaldım" dedi.

Hiranur Torun ise, "Kozan alev gibi yanıyor. Dışarısı çok sıcak ama su buz gibi" diye konuştu.

Yusuf Alperen de havanın sıcak olduğunu ifade ederek, "Dışarısı 50 derece, suyun içi eksi 50 derece gibi. Adana çok sıcak, yanıyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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