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Adana’da bunaltıcı sıcaklar devam edecek: Hissedilen sıcaklık 43 dereceyi bulacak

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Meteoroloji verilerine göre Adana’da hafta boyunca hava sıcaklığı 35-37 derece arasında seyredecek.

Meteoroloji verilerine göre Adana'da hafta boyunca hava sıcaklığı 35-37 derece arasında seyredecek. Ancak yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 42-43 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Tahminlere göre bugün ve yarın kentte hava sıcaklığı 37 derece olacak. Cuma gününe kadar termometrelerin 36 dereceyi göstermesi beklenirken, cumartesi günü sıcaklık 35 dereceye düşecek. Pazar günü ise hava sıcaklığının yeniden 36 dereceye yükseleceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, hava sıcaklığının 36 derece civarında seyretmesine rağmen yüksek nem nedeniyle bunaltıcı havanın etkisini artıracağını belirtiyor. Nem oranının yükselmesiyle hissedilen sıcaklığın 42-43 dereceye ulaşması beklenirken, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları öneriliyor.

Yetkililer, vatandaşların bol sıvı tüketmeleri, doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaları ve sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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