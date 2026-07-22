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Adana'da çocukların kanal keyfi: Kaldırım plaja döndü

Adana'da çocukların kanal keyfi: Kaldırım plaja döndü
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Adana'da hissedilen sıcaklığın 43 dereceye ulaşmasıyla çocuklar, boğulma riski daha düşük olan küçük sulama kanalında serinleyip kaldırımda güneşlendi.

Adana'da hissedilen sıcaklığın 43 dereceye ulaşmasıyla birlikte bunaltıcı sıcaktan kaçan çocuklar, boğulma riskinin daha düşük olduğu küçük sulama kanalında serinledi. Çocukların kanal kenarındaki kaldırımda güneşlenmesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 43 dereceye kadar yükseldiği kentte, gölgede termometreler 36 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan çocuklar, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki küçük sulama kanalına akın etti.

Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla kanal ve çevresi çocuklar için adeta plaja döndü. Kimi çocuklar suya girerek serinlerken, kimileri ise kanal kenarındaki kaldırımı güneşlenme alanı olarak kullandı. Çocukların kaldırımda güneşlendikten sonra yeniden suya atlaması renkli görüntüler oluşturdu.

Kanalda serinleyen çocuklardan Sacit Tabban, "Hava çok sıcak o nedenle burada yüzüyoruz. Büyük sulama kanalı tehlikeli, burası daha az tehlikeli olduğu için geliyoruz" dedi.

Hüseyin Çeyha ise, "Havuza gidemiyoruz biz de buraya gelip serinliyoruz. Hava çok sıcak, sulama kanalları tehlikeli ama burada sorun yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bu yıl Adana'da sulama kanallarında serinlemek isterken 14 kişinin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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