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Konya'nın doğal plajlarından Acıgöl ilgi çekiyor

Konya'nın doğal plajlarından Acıgöl ilgi çekiyor
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Konya'nın Karapınar ilçesindeki krater gölü Acıgöl, havaların ısınmasıyla birlikte yüzer havuz, plaj voleybolu ve piknik alanları gibi sosyal donatılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan krater gölü Acıgöl, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Acıgöl, Karapınar ilçe merkezinin 10 kilometre doğusunda yer alıyor. Acıgöl'ün sığ sularında sucul makro algler, mavi-yeşil algler, diyatomlar ve mor bakteriler yaşıyor. Suyu kendine has acı ve tuzlu bir tadı olan gölün derinliği 300 metreyi buluyor. Son dönemde yapılan çevre düzenlemeleriyle çehresi değişen Acıgöl, yüzer havuzu, plaj voleybolu sahası, sahil duşları, piknik alanları ve otopark gibi sosyal donatılarıyla dikkat çekiyor. Çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların da ilgi gösterdiği göl, yaz aylarında serinlemek ve vakit geçirmek isteyenler için doğal ve ekonomik bir alternatif sunuyor. Ailecek Acıgöl'e gelen vatandaşların kimisi çadır kurarak göl kıyısında kamp yaparken, bazı vatandaşlar ise serinlemek için gölde yüzme fırsatı buluyor. Acıgöl'ü ziyaret eden vatandaşlar, bölgenin ailece vakit geçirmek ve piknik yapmak için oldukça uygun olduğunu belirterek, sunulan imkanlardan memnun kaldıklarını ifade ettiler. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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