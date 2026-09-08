7 yıldır kapalı olan okul yıkıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Büyük Tekke Köyü'nde 7 yıl önce eğitim-öğretime kapatılan İlk ve Ortaokulu binası, yapılan incelemelerin ardından yıkıldı.

Zonguldak'ın Alaplı Büyük Tekke Köyündeki Bir süre önce okul binasından deprem dayanıklılık testi kapsamında numuneler alındı. Yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan teknik raporda binanın depreme karşı risk taşıdığı tespit edildi.

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul binasının yıkımına karar verildi. Uzun süredir atıl durumda bulunan okul, ekipler tarafından yıkılarak tamamen ortadan kaldırıldı.

Öte yandan yıkılan okul alanının yeniden eğitim amacıyla değerlendirilmesi planlanıyor. 2027 yılında gerekli ödeneğin alınmasının ardından okulun Alaplı Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak hizmet vermesinin planlandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı