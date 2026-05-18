1915 Çanakkale Köprüsünde hayvan denetimleri

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde hayvan sevk kontrollerini 7/24 aralıksız sürdürüyor. Veteriner hekimler tarafından yapılan denetimlerde kaçak nakiller ve salgın hastalıkların önlenmesi hedefleniyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı sebebi ile Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvan hareketlerini kontrol altında tutmak ve halk sağlığını korumak adına 1915 Çanakkale Köprüsünde 7/24 esasıyla denetim gerçekleştiriyor. Üreticileri korumak, kaçak nakilleri engellemek ve salgın hastalıkların yayılmasını önlemek adına il müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler tarafından denetimler aralıksız devam edecek. Denetimleri, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan yerinde inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında "Sayın bakanımızın direktifleri doğrultusunda tüketicimizin güvenilir gıdaya ulaşması ve hayvansal üretimimizin sürdürülebilirliği için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

