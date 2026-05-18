1915 Çanakkale Köprüsünde hayvan denetimleri

1915 Çanakkale Köprüsünde hayvan sevk kontrolleri aralıksız devam ediyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı sebebi ile Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvan hareketlerini kontrol altında tutmak ve halk sağlığını korumak adına 1915 Çanakkale Köprüsünde 7/24 esasıyla denetim gerçekleştiriyor. Üreticileri korumak, kaçak nakilleri engellemek ve salgın hastalıkların yayılmasını önlemek adına il müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler tarafından denetimler aralıksız devam edecek. Denetimleri, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan yerinde inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında "Sayın bakanımızın direktifleri doğrultusunda tüketicimizin güvenilir gıdaya ulaşması ve hayvansal üretimimizin sürdürülebilirliği için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı