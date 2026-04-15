Diyarbakır kırsalında çıkan mantarlar toplanmaya başlandı

Diyarbakır kırsalında çıkan mantarlar toplanmaya başlandı
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçe kırsalında çıkan mantarlar vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

Doğa güzellikleri ile bilinen Çüngüş ilçesinin yüksek kesimlerde, kendiliğinden oluşan doğal mantarlar çıkmaya başladı. Çüngüş'ün Elyos Mahallesi sakinleri kırsal alanlarda çıkan mantarları toplayarak yemeklerde tüketmeye başladı. Mantar toplayan Bayram Gülabi, "Çayır mantarı çok lezzetlidir. Soba üzerinde pişirilen mantarları çok seviyorum. Bu şekilde pişirilmeye biz mantar kebabı diyoruz. Çayır mantarı mevsimin yağışlı geçmesinden dolayı bollaştı" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
