Diyarbakır kırsalında çıkan mantarlar toplanmaya başlandı

Doğa güzellikleri ile bilinen Çüngüş ilçesinin yüksek kesimlerde, kendiliğinden oluşan doğal mantarlar çıkmaya başladı. Çüngüş'ün Elyos Mahallesi sakinleri kırsal alanlarda çıkan mantarları toplayarak yemeklerde tüketmeye başladı. Mantar toplayan Bayram Gülabi, "Çayır mantarı çok lezzetlidir. Soba üzerinde pişirilen mantarları çok seviyorum. Bu şekilde pişirilmeye biz mantar kebabı diyoruz. Çayır mantarı mevsimin yağışlı geçmesinden dolayı bollaştı" dedi. - DİYARBAKIR

