Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ülkemizin batı kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının yurdun genelinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
