Erzincan'da soğuk şok: Kayısı çiçekleri karardı

Güncelleme:
Erzincan'da hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle çiçek açan kayısı ağaçları zirai dondan etkilendi.

Baharın gelmesiyle birlikte Erzincan Ovası'nı beyaza bürüyen kayısı ağaçları, son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle zarar gördü. Özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları, erken çiçek açan kayısı ağaçlarını olumsuz etkiledi.

Zirai donun etkisiyle kayısı ağaçlarının beyaz çiçek yapraklarının uç kısımlarında kahverengiye dönüşüm gözlemlendi. Ağaç dallarındaki bu renk değişimi, don olayının etkisini ortaya koydu.

Yetkililer, zirai donun ilin tamamında değil, daha çok düşük rakımlı bazı bölgelerde ve lokal olarak etkili olduğunu belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Ülkeden gelen haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
Atletico Madrid-Barcelona maçında yürekleri ağza getiren sakatlık

Yürekleri ağza getiren an! Dakikalar sonra yaşanan daha da acayip
Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali

Avrupa ülkesinden şok! NATO'dan çıkmaya hazırlanıyorlar
Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez

Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Ülkeden gelen haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?

LGS çıkışındaki röportajıyla biliniyordu! Kazancı dudak uçuklattı
Yine Anfield yine skandal! Herkesin aklına Noa Lang geldi

Noa Lang’dan sonra Liverpool stadında bir skandal daha!