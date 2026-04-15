Erzincan'da soğuk şok: Kayısı çiçekleri karardı

Erzincan'da hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle çiçek açan kayısı ağaçları zirai dondan etkilendi.

Baharın gelmesiyle birlikte Erzincan Ovası'nı beyaza bürüyen kayısı ağaçları, son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle zarar gördü. Özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları, erken çiçek açan kayısı ağaçlarını olumsuz etkiledi.

Zirai donun etkisiyle kayısı ağaçlarının beyaz çiçek yapraklarının uç kısımlarında kahverengiye dönüşüm gözlemlendi. Ağaç dallarındaki bu renk değişimi, don olayının etkisini ortaya koydu.

Yetkililer, zirai donun ilin tamamında değil, daha çok düşük rakımlı bazı bölgelerde ve lokal olarak etkili olduğunu belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı