Tatvan'da gökyüzünü kaplayan binlerce kuş görsel şölen sundu
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerine doğru gökyüzünde beliren binlerce sığırcık, izleyenlere görsel şölen sundu.
Tatvan ilçe merkezinde görülen doğa olayı sırasında sığırcıkların senkronize uçuşları gökyüzünü adeta kaplarken, ortaya güzel görüntüler çıktı. Gün batımına yakın saatlerde yoğunlaşan kuş sürüsü, kısa süre boyunca ilçe semalarında dalgalı hareketler sergiledi.
Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen ve cep telefonu kameralarıyla kaydedilen anlar, Van Gölü'nün eşsiz manzarasıyla birleşince doğaseverlere unutulmaz anlar yaşattı. - BİTLİS