Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı ekipler Haliç'ten numune aldı Haliç'te deniz renginin kahverengiye dönmesi nedeniyle İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı ekipler incelenmek üzere numune aldı.

Haliç'te deniz renginin kahverengiye dönmesi nedeniyle İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı ekipler incelenmek üzere numune aldı.

İstanbul'un simgelerinden olan ve Altın Boynuz adıyla bilinen Haliç'te, denizin renginin değişmesi ve bazı bölgelerde oluşan yoğun koku sebebiyle ortaya çıkan tartışmalar üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi.

Bakanlığın talimatıyla, İstanbul Çevre Müdürlüğüne bağlı ekipler, Haliç'te su kirliligˆi kontrolu¨ yo¨netmeligˆine go¨re kalorifil-a, renklilik, oksijen ihtiyacı gibi çalışmaları denetlemek üzere çalışma yaptı.

Bahariye Mevlevihanesi'nin de aralarında bulunduğu kıyılardan aldıklarını numuneleri titizlikle kaplara yerleştiren ekipler, numuneleri incelenmek üzere laboratuvara götürdü.

Kaynak: AA