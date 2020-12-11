Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Soma'ya araç hibesi
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Soma'ya araç hibesi

11.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:28
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Soma'ya araç hibesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün, Soma Belediyesine temizlik işlerinde kullanılmak üzere 1 milyon lira değerinde araç ve ekipman hibesinde bulunduğu bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün, Soma Belediyesine temizlik işlerinde kullanılmak üzere 1 milyon lira değerinde araç ve ekipman hibesinde bulunduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hibe yöntemiyle belediyeye kazandırılan 130 çöp konteyneri ile çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı hizmete alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, ilçenin araç filosunun her geçen gün genişlediğini kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen araç ve ekipmanlar sayesinde temizlik çalışmalarının hızlı ve ekonomik biçimde gerçekleştirileceğine işaret eden Tulup, "Görüntü kirliliği ve koku oluşumu engellenecek, aynı zamanda larva ve sinek oluşumunun da önüne geçilecek." ifadelerini kullandı.

Tulup, öz kaynakların kullanımı ve hibe yoluyla araç filosuna takviyeler yaptıklarını aktararak, vatandaşa en hızlı ve sağlıklı hizmeti sunmak için çalıştıklarını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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