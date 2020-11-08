Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) 24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) 24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu...

08.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 08.11.2020 14:08
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) 24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) 24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay

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