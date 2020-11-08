Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) 24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu...
08.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 08.11.2020 14:08
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) 24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) 24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay