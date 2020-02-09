Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları) Sürsürü...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları) Sürsürü...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları) Sürsürü Mahallesinde 10 gün içerisinde temel atacağız. Mustafa Paşa'da da temelimizi eş zamanlı atıp, hızlı bir şekilde yıl sonuna kadar konutları bitirmek istiyoruz.

09.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:58
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı : "(Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları) Sürsürü Mahallesinde 10 gün içerisinde temel atacağız. 'da da temelimizi eş zamanlı atıp, hızlı bir şekilde yıl sonuna kadar konutları bitirmek istiyoruz."

Kaynak: AA
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