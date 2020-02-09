09.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:58

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları) Sürsürü Mahallesinde 10 gün içerisinde temel atacağız. Mustafa Paşa'da da temelimizi eş zamanlı atıp, hızlı bir şekilde yıl sonuna kadar konutları bitirmek istiyoruz."

Kaynak: AA