Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de incelemelerini sürdürdü Açıklaması
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de incelemelerini sürdürdü Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de incelemelerini sürdürdü Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı, Yeşilköy ve Ballıdere köylerinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı, Yeşilköy ve Ballıdere köylerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, ilk olarak Tepebaşı köyüne giderek burada heyelanda kaybolan Halil Arıcı'nın ailesini ziyaret etti. Arıcı'nın annesi Sabriye ve eşi Hatice Arıcı ile görüşen Bakan Kurum, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Kurum, "Sabırlı olacağız, devletimiz burada. Bütün imkanlarıyla askerlerimiz, dalgıçlarımız arama çalışmalarını sürdürüyoruz. İnşallah kısa sürede neticelenir." dedi.

Eşi heyelanda kaybolan Hatice Arıcı ise kaç gündür eşinden bir iz olmadığını belirterek "Mallarıyla (çay bahçesi) beraber gitti. Kaç gündür herkes burada askerlerimize de yazık. Yavrularım (asker) onlarda 4 gündür çalışıyor, Allah hepinizden razı olsun." şeklinde konuştu.

Daha sonra Yeşilköy'e geçen Bakan Kurum, annesi ve kardeşleri selde vefat eden Halit ve Hasan Karali'yi ziyaret ederek başsağlığı diledi. Bakan Kurum, aile ile bir süre sohbet ederek devletin her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Halit Karali de olayın ilk gününden itibaren yanlarında olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Bakan Kurum selden son anda kurtulan aile ile görüştü

Ballıdere Köyü Tatlısu mevkisinde evlerinin bir kısmı selden zarar gören Karali ailesini ziyaret eden Bakan Kurum, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kurum, selden son anda kurtulmaları çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan Ahmet ve Mehmet Karali ile görüşerek ailenin taşınmaları için her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Bakan Kurum ile sohbet eden Gülizar Karali, hacca gitmek için biriktirdiği bir miktar para, 8 bilezik ve 5 altınının da sel sularına kapıldığını söyledi. Karali, hacca gitmeyi çok istediğini belirterek, duygusal anlar yaşadı. Bunun üzerine Bakan Kurum, "Endişelenme biz gerekeni yapacağız, rahat olun." dedi.

Bakan Kurum'a eşlik eden AK Parti Rize Milletvekilleri Osman Aşkın Bak ve Muhammed Avcı da Karali'ye hac için gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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