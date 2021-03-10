Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu
10.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:38
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Edirne Valiliği'ne ziyareti Bakan Kurum'un Valilik defterini imzalaması Selimiye Camisi ziyareti Vatandaşlarla sohbet etmesi Kız çocuğuna hediye vermesi EDİRNE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Edirne'de inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Edirne Valiliği'ne ziyareti
Bakan Kurum'un Valilik defterini imzalaması
Selimiye Camisi ziyareti
Vatandaşlarla sohbet etmesi
Kız çocuğuna hediye vermesi
EDİRNE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Edirne'de inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç