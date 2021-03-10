Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu

10.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:38

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Edirne Valiliği'ne ziyareti Bakan Kurum'un Valilik defterini imzalaması Selimiye Camisi ziyareti Vatandaşlarla sohbet etmesi Kız çocuğuna hediye vermesi EDİRNE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Edirne'de inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Edirne Valiliği'ne ziyareti

Bakan Kurum'un Valilik defterini imzalaması

Selimiye Camisi ziyareti

Vatandaşlarla sohbet etmesi

Kız çocuğuna hediye vermesi

EDİRNE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Edirne'de inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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