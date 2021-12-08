Çevre felaketinin yaşandığı gölde sevindiren manzara - Haberler
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Çevre felaketinin yaşandığı gölde sevindiren manzara

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Yerel

- Çevre felaketinin yaşandığı gölde sevindiren manzara Sivas'ın Ulaş ilçesinde geçtiğimiz aylarda suların çekilmesi ile toplu balık ölümleri yaşanırken gölün yeniden su tutması sevindirdi Sivas'ın Ulaş ilçesinde geçtiğimiz aylarda suların çekilmesi ile toplu balık ölümleri yaşanırken gölün...

GÖLE, ARDAHAN (İHA) - - Çevre felaketinin yaşandığı gölde sevindiren manzara

Sivas'ın Ulaş ilçesinde geçtiğimiz aylarda suların çekilmesi ile toplu balık ölümleri yaşanırken gölün yeniden su tutması sevindirdi

SİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesinde geçtiğimiz aylarda suların çekilmesi ile toplu balık ölümleri yaşanırken gölün yeniden su tutması sevindirdi.

Sivas kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Ulaş ilçesinde bulunan gölde geçtiğimiz aylarda suların çekilmesi ile adeta çevre felaketi yaşanmıştı. 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölünde, yaşanan toplu balık ölümleri korkutmuştu. Şu günlerde yağan yağmurlar ve göle yapılan takviye ile göl yeniden su tutmaya başladı. Ürküten görüntüler ortadan kayboldu. Gölde endişe duyulan canlı yaşamının da normale döndüğü gözlendi.

İlçe sakinlerinden Gökhan Güneş, gölde su seviyesinin yarı yarıya arttığını belirtip, "Son zamanlarda yaz mevsiminde bayağı bir kuraklık olmuştu. Balık ölümleri olmuştu. Göle tekrar su bağlandı. Su seviyesi eskisine oranla bayağı arttı balık ölümleri de azaldı. Yüzde 50 oranında arttı. Yağışlarla birlikte daha da artacağını düşünüyorum." dedi.

(DK-GF-AŞ-Y)

Çevre felaketinin yaşandığı gölde sevindiren manzara

Çevre felaketinin yaşandığı gölde sevindiren manzara

Çevre felaketinin yaşandığı gölde sevindiren manzara

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Son Dakika Haberleri

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