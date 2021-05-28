CEVİZLİBAĞ D-100'DE MOTOSİKLET OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
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CEVİZLİBAĞ D-100'DE MOTOSİKLET OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda, arıza yapan park halindeki araca, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün arkadan çarpması sonucu, kaza meydana geldi.

Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda, arıza yapan park halindeki araca, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün arkadan çarpması sonucu, kaza meydana geldi. Kazada, havada takla atan motosiklet sürücü ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; 27 RY 450 plakalı otomobil arıza yapınca sürücü Fırat Ustaoğlu otomobili, en sağ şeride çekti. O sırada, arkadan gelen 34 BPA 242 plakalı Halis Demir yönetimindeki motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü Demir, havada taklalar atarak yere düştü. Kazada, motosiklet ve otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücü Demir'i ve hafif yaralanan otomobil sürücüsü Fırat Ustaoğlu'nu hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu, Ankara istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki motosiklet, park halindeki otomobile arkadan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü Halis Demir, havada taklalar atarak yere düşüyor.

CEVİZLİBAĞ D-100'DE MOTOSİKLET OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
CEVİZLİBAĞ D-100'DE MOTOSİKLET OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
CEVİZLİBAĞ D-100'DE MOTOSİKLET OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
CEVİZLİBAĞ D-100'DE MOTOSİKLET OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
CEVİZLİBAĞ D-100'DE MOTOSİKLET OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
CEVİZLİBAĞ D-100'DE MOTOSİKLET OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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