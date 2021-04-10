Ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düştü
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Ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düştü

Demirören Haber Ajansı / Özkan AYDIN - Haberler | Güncel
Ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düştü

IĞDIR'da etkili olan yağış sırasında ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düşen Zeynep Altan (35), yaralandı.

IĞDIR'da etkili olan yağış sırasında ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düşen Zeynep Altan (35), yaralandı.

Kentte öğleden sonra etkili olan dolu, kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı. Yağış sırasında merkeze bağlı Küllük köyündeki bahçelerinde piknik yapan Zeynep Altan, ceviz ağacının altında otururken yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Altan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Altan'ın vücudunun büyük bir bölümünde ciddi yanık oluştuğu belirlendi. 


Ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düştü
Ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düştü
Ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düştü
Ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan AYDIN

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