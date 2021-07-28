Ceviz Ağacı, festival macerasına hız kesmeden devam ediyor
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Ceviz Ağacı, festival macerasına hız kesmeden devam ediyor

Ceviz Ağacı, festival macerasına hız kesmeden devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Faysal Soysal'ın 6. Bremen Film Festivali'nden "En İyi Edebiyat Filmi" ödülünü alan ikinci uzun metrajı "Ceviz Ağacı", Almanya'daki festival yolculuğuna 25.'si düzenlenen Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali'nin kapanış filmi olarak devam etti.

Yönetmen ve senarist Faysal Soysal'ın oyuncu kadrosunda Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Ali Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil ve Rıza Akın'ın yer aldığı ikinci uzun metrajı Ceviz Ağacı, festival macerasına hız kesmeden devam ediyor. Pandemi koşulları nedeniyle henüz vizyona girmeyen filmin yurt dışındaki gösterimleri ise yoğun ilgiyle karşılanmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde 25. Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali'nde kapanış filmi olarak yer alan Ceviz Ağacı'nın gösterimine çok sayıda sinemasever ilgi gösterdi. Filmin gösteriminden sonra yönetmeni Faysal Soysal ve başrolü Serdar Orçin seyircilerin sorularını cevapladı.

Balkan Prömiyeri Ağustos'ta

Yönetmenin "Üç Yol" filmine "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü ve 2018 yılında da Ceviz Ağacı'na "En İyi Pitching" ödülünü veren 13.Prishtina (Pri-Fest) Uluslararası Film Festivali de filmi yarışma bölümüne seçti. Bu yıl 24-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan festivalde Ceviz Ağacı, film ekibinin de katılımıyla Balkan prömiyerini gerçekleştirecek.

Festival Yolculuğunda Yeni Duraklar

Darbe sonrası travmalara ve kadın cinayetlerine getirdiği özgün bakış açısıyla farklı siyasi, ahlaki ve felsefi bakış açıları sunan Ceviz Ağacı'nın festival yolculuğundaki yeni durakları ise şöyle

*2-9 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Torino Underground Festivali

* 27 Eylül-3 Ekimtarihlerinde gerçekleşecek olan 7. Balkan Panorama Film Festivali

*24 Eylül- 9 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan Madrid İmagineIndia Film Festivali

Yönetmen ve senaristliğini Faysal Soysal'ın yaptığı Ceviz Ağacı'nın, pandemi şartları doğrultusunda sonbaharda vizyon şansı bulması bekleniyor.

Kaynak: Bültenler

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