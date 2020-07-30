Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
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Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu

Antalya'nın Kemer ilçesine tatile gelen çevik kuvvet polisi Özgül Özdoğan eşiyle birlikte gece saatlerinde girdiği denizde boğuldu. 3 yaşında Özgür adında bir çocukları olan Seyit-Özgül Özdoğan çiftinin 10 yıllık evli olduğu ve dün evlilik yıl dönümleri olduğu öğrenildi.

30.07.2020 17:40 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:59

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev yaptığı belirtilen polis memuru Özgül Özdoğan, eşi ve çocuğuyla birlikte tatil için geldiği ilçede dün saat 23.00 sıralarında denize girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz halde bulunan Özdoğan, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özgül Özdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özdoğan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"BENİ BIRAKIN EŞİMİ KURTARIN"

Diyarbakır'da görev yapan Özgül Özdoğan ve eşi Seyit Özdoğan'ın birkaç gün önce geldikleri Beldibi Mahallesi'ndeki bir kamp alanında çadır kurduğu öğrenildi. Burada dün saat 21.30 sularında yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti:

Özgül ve Seyit Özdoğan çifti birlikte deniz yatağını da yanlarına alarak suya girdi. Kıyıdan yaklaşık 300 metre açılan çift durumu fark ettikten sonra geri dönmek istedi, bu sırada dengelerini kaybederek deniz yatağından suya düştü. Özgül Özdoğan suda gözden kaybolurken, eşi yüzerek kıyıya çıktı. Eşinin, "Beni bırakın eşimi kurtarın" demesi üzerine kıyıdakiler Özgül Özdoğan'ı bulmak için suya girdi. Yapılan aramalar sonucunda bulunan Özgül Özdoğan sudan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Özgül Özdoğan, yolda yaşamını yitirdi.

Çevik kuvvet polisi Özgül, denizde boğuldu

ACILI EŞİN İFADESİ ALINDI

Olayla ilgili İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Seyit Özdoğan'ın ifadesine başvuruldu. Polis merkezine götürülen Özdoğan'ın yanı sıra diğer görgü tanıklarının da ifadesi alındı. Çiftin olay sırasında çadırda uyuyan erkek çocuklarının ise Antalya'daki halasına teslim edildiği öğrenildi. Özgül Özdoğan'ın Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazesi otopsi sonrası ailesine teslim edilecek.

Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu

EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİYMİŞ

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde boğulan Özgül Özdoğan'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Kemer'deki işlemlerinin ardından Özdoğan'ın eşi Seyit Özdoğan (32) ile Karabük'te oturan annesi Gülser Doymuş ve babası Durmuş Doymuş, Antalya'da oturan kayınpeder Mustafa Özdoğan da cenazeyi almak üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi. Cenaze, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. 3 yaşında Özgür adında bir çocukları olan çiftin 10 yıllık evli olduğu ve dün evlilik yıl dönümü olduğu öğrenildi. Bayram dolayısıyla Antalya'ya gelen çiftin burada Seyit Özdoğan'ın ailesini ziyaret ettikten sonra Karabük'te oturan Özgül Özdoğan'ın ailesinin yanına geçmeyi planladığı belirtildi. İzmir ve Iğdır'da görev yaptıktan sonra Diyarbakır'a atandığı öğrenilen Özgül Özdoğan'ın cenazesi karayoluyla Karabük'e götürülmek üzere cenaze aracıyla yola çıktı. Cenazenin yarın toprağa verilmesinin planladığı kaydedildi.

Öte yandan kayınpeder Mustafa Özdoğan, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu ve gelini denizdeyken, dalga nedeniyle Özgül Özdoğan'ın deniz yatağından düştüğünü sonra da gözden kaybolduğunu anlattı.

Çevik kuvvet polisi Özgül, denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Haber Yorumları (9)
CİMBOM: Hiçbir anne baba 3 yaşındaki yavrusunu uyuyor olsa dahi tek başına bırakıp denize yüzmeye gitmez.Bu işte var bir iş.
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MARABA: sen esini birakip neden kiyiya yuzuyon..şisme bot var ve ayrica yuzme biliyorsun.kadini neden birakip geliyorsun
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155: RABBİM RAHMETİYLE KARŞILASIN MEKANI CENNET OLSUN. ACILI AİLESİNE SABIR VERSİN.
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