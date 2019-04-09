Çevik Kuvvet Binası Önünde Fotoğraf Çektiren Deaş Sanıklarına Beraat

Kayseri'de, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde fotoğraf çektikleri iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu 2 sanık beraat etti.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Suriye uyruklu tutuklu sanıklar Abdulselam Elferrud ve Abdulfettah Eltuveyni ile avukatları hazır bulundu.

Yeminli tercüman eşliğinde ifade veren Abdulselam Elferrud, 2,5 yıl önce Suriye'den Türkiye'ye geldiğini ve burada inşaatlarda çalıştığını söyledi.

Cep telefonunda yer alan terör örgütü DEAŞ mensuplarının infaz görüntülerinin, baktığı haberlere ait görüntüler olduğunu iddia eden Elferrud, örgüt mensubu olmadığını önü sürdü.

Arkadaşı sanık Abdulfettah Eltuveyni ile birlikte bir arkadaşlarının evine gittikleri sırada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde birbirlerinin fotoğrafını çektiklerini ve oranın kurum binası olduğunu bilmediklerini iddia eden Elferrud, tahliye ve beraatini istedi.

Kayseri'de bir mobilya atölyesinde çalıştığını anlatan Abdulfettah Eltuveyni de DEAŞ terör örgütü mensubu olmadığını kaydederek, beraatini istedi.

Savcı mütalaasında, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinde fotoğraf çekmenin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu için tek başına yeterli olmadığı gerekçesiyle sanıkların beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, 2 sanığın beraatine karar verdi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışmaları kapsamında 23 Ocak'ta düzenlediği operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen Suriye uyruklu Abdulselam Elferrud ve Abdulfettah Eltuveyni gözaltına alınmış, 2 zanlı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA