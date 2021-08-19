Çevik Bir, Bodrum'dan İstanbul'a giderken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çevik Bir, Bodrum'dan İstanbul'a giderken yakalandı

Çevik Bir, Bodrum'dan İstanbul'a giderken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çevik Bir, Bodrum'dan İstanbul'a giderken yakalandı 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan eski paşalardan Çevik Bir Bodrum'dan İstanbul'a giderken Milas karayolunda Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Muğla Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Çevik Bir, Bodrum'dan İstanbul'a giderken yakalandı

MUĞLA - 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan eski paşalardan Çevik Bir Bodrum'dan İstanbul'a giderken Milas karayolunda Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Muğla Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yaz aylarını Bodrum'da geçiren eski paşalardan Çevik Bir ve 14 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Kararı duyar duymaz eski paşalardan Çevik Bir Bodrum'daki yazlığından İstanbul'a giderken Milas kara yolunda polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Çevik Bir tutuklanarak Muğla kapalı Ceza evine gönderildi.

Çevik Bir, Bodrum'dan İstanbul'a giderken yakalandı
Çevik Bir, Bodrum'dan İstanbul'a giderken yakalandı
Çevik Bir, Bodrum'dan İstanbul'a giderken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

Marketten çanta çaldı, tanınmamak için bir de uyanıklık yaptı
Marketten çanta çaldı, tanınmamak için bir de uyanıklık yaptı
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu
İmamoğlu'ndan İBB'nin bakımevinin yanında bulunan hayvan cesetleriyle ilgili açıklama: Soruşturma açıldı
İmamoğlu'ndan İBB'nin bakımevinin yanında bulunan hayvan cesetleriyle ilgili açıklama: Soruşturma açıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Eşref Gani Ahmedzai Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel İrem Derici Seren Serengil
Spor Lionel Messi Abdullah Avcı Alex Teixeira Rıza Çalımbay Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çevik Bir, Bodrum'dan İstanbul'a giderken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 18:32:01. #1.16#

title