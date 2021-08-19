Çevik Bir, Bodrum'dan İstanbul'a giderken yakalandı

Çevik Bir, Bodrum'dan İstanbul'a giderken yakalandı 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan eski paşalardan Çevik Bir Bodrum'dan İstanbul'a giderken Milas karayolunda Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Muğla Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.