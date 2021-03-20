Cevher'den Sezen Aksu şarkılarına klip
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Cevher'den Sezen Aksu şarkılarına klip

20.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:57
Cevher'den Sezen Aksu şarkılarına klip

ARABESK ve pop şarkılarına kattığı özgün yorumuyla dikkat çeken şarkıcı Cevher Cevher, pandemi dönemini projeler geliştirerek, geçirdi.

ARABESK ve pop şarkılarına kattığı özgün yorumuyla dikkat çeken şarkıcı Cevher Cevher, pandemi dönemini projeler geliştirerek, geçirdi. Cevher, 10 şarkılık cover projesinin ardından bu kez de Sezen Aksu'nun 3 şarkısını seslendirerek, klip çekti.

Türkiye'nin değişik illerinde sayısız konser veren Cevher, pandemi dönemini fırsata çevirerek, müzik çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Konser programları olmadığı için stüdyoya giren Cevher, kendi tabiriyle 'izole günleri daha kolay atlatıp, duygulara ortak olmak' için 10 şarkılık cover projesini hayata geçirdi. 'Yüreğimi dağlayan şarkılar' adını verdiği dijital albümü resmi YouTube kanalından dinleyicilerin beğenisine sunan Cevher, ilk video klibi de 'Her Gün İsyanım Var'a çekti.

Bu projenin hemen ardından Sezen Aksu'nun seslendirdiği 'Ben de Yoluma Giderim', 'Yazık' ve 'Sarı Odalar' isimli 3 şarkıya single albüm hazırlayarak, 1'er ay arayla çektiği kliplerle gündeme gelen Cevher, şarkılara kattığı kendine has yorumuyla listelerde üst sıralarda yer aldı.Pandemi döneminin her anını üretmekle geçirdiğini söyleyen Cevher, insanların eve kapandığı dönemde kendi evinin bir odasında 'Pandemiyi nasıl fırsata çevirebilirim' diye düşündüğünü, böylece yeni projeler ortaya koyduğunu söyledi.

Sezen Aksu şarkılarının çok beğenildiğini hatırlatan Cevher, "Bu zor günleri birbirimize enerji vererek daha kolay atlatabileceğimizi düşünüyorum. Benim için bu dönemi yine müzikle geçirmek ve insanların ruhsal beklentilere cevap verebilmek, daha da önemlisi duygulara ortak olmak çok iyi geldi. Pandemi sebebiyle iptal olan konserler, susan müziğe rağmen üretmeye devam ediyorum. Son olarak Sezen Aksu şarkılarına 3 video klip çektim ve başta YouTube olmak üzere dijital platformlarda binlerce beğeni ve yorum aldım" dedi.


Cevher'den Sezen Aksu şarkılarına klip
Cevher'den Sezen Aksu şarkılarına klip
Cevher'den Sezen Aksu şarkılarına klip

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

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