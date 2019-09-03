Cevdet Bağca'dan muhteşem konser

03.09.2019 16:18

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerinde sahne alan ünlü ses sanatçısı Cevdet Bağca Turgutlululara unutamayacakları bir akşam yaşattı.



Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri Turgutlu'da hız kesmeden kutlanmaya devam ediyor. Şenlikler kapsamında ilk olarak saat 14.00'da Eski Belediye binası bahçesinde yazar ve şairler; Bekir Yurdakul, Murat Şahin ve Aydın Şimşek okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzaladı. Ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda saat 21.00'da muhteşem bir konser gerçekleşti. Turgutlulular tarafından çok sevilen ünlü ses sanatçısı Cevdet Bağca, konserinde seslendirdiği eserler ile seyircileri mest ederken seyircilerden bol bol alkış aldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sevgili dostlarım, üç gecedir buradayız. İlk gecemizde Fettah Can vardı, ondan sonraki üçüncü gecemiz. Bugün burada Kasabanın çocukları var. Onlar gönüllerinin güzelliklerini sahneye yansıttılar. Bizlere dolu dolu geceler yaşattılar. ve Cevdet hocam, hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Ekip arkadaşlarıyla birlikte bizlerden hiçbir ücret talep etmediler. Sizlerle buluşmak, Kasaba'ya şenlik getirmek istediler. Bu gece bizleri çok mutlu etti. Ben bir kez daha gösterdikleri bu güzel davranış için kendilerine teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" diyerek çeşitli hediyeler sundu.



Ünlü sanatçı Cevdet Bağca, Belediye Başkanı Çetin Akın'ın hediye olarak takdim ettiği Cevdet Bağca adına Orman Vakfına 10 adet fidan bağışı sertifikasına istinaden söz alarak; "Gösterdiğiniz bütün duyarlılığı kocaman alkışlıyorum. Türkiye'deki bütün çevre sorunlarını Hasankeyf'e de, Dersim'e baraj yapılmasına karşı da, Kaz Dağları için de göstermenizi temenni ediyorum. Dostlukla, sevgiyle katkınız ve emeğiniz için çok teşekkür ederim. Temennim ve isteğim; kocaman bir kardeş sofrası oluşturun" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA