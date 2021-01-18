Cevat Akşit kimdir? Sağlık durumu nasıl? Nereli, kaç yaşında? Cevat Akşit'in hayatı ve biyografisi

Cevat Akşit'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki vatandaşların merak ettiği Cevat Akşit kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, sağlık durumu nasıl?

Gündeme gelen isimler arasında yer alan Cevat Akşit'in sağlık durumu merak ediliyor. Peki Cevat Akşit kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, doğum tarihi kaç, sağlık durumu nasıl? Tüm bilgiler haberimizde.

CEVAT AKŞİT KİMDİR?

1938' de Denizli-Yatağan' da doğdu.Henüz dört yaşındayken babası şakir ali ağırbaşlı' yi kaybetti.Annesi havva hanım onu büyütmüştür. İlkokulu bitirdikten sonra iki sene amcası Zühtü Akşit' ten Kur' anı Kerim ve arap dili dersleri almıştır. 1952' de Isparta İmamhatip Okulu'na girdi.

1958 yılında müezzin olarak atama edildiği Fatihzeyrek'teki Ümmü Gülsüm Mescidi'nde uzun seneler Mehmed Zahid Koktu tarafından öğrenim gördü. 1963' te İstanbul şehri yüksek islam enstitüsü ve 1965' te istanbul şehri üniversitesi hukuk fakültesi olmak üzere 2 ayrı fakülteyi birarada bitirdi. 1975' te hekim,1980' de doçent,1988' de islam hukuku profesörü oldu.

Cevat Akşit şu anda ana bilim dalı başkanlığı yapmış ve emekli olmuştur.4 çocuk babasıdır.

TV olarak SEMERKAND TV ve TV5 kanallarında sıklıkla vaazlar vermektedir.

CEVAT AKŞİT SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cevat Akşit'in şu anda sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştır. GAYE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dt. Mehmet Sıddık Akşit tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hocaefendinin sağlığı yerindedir, elhamdülillah. Hocaefendi her cuma saat 20:30'da Youtube canlı yayınında hadis derslerine devam etmektedir. Lütfen bu tür asılsız haberlere itibar etmeyiniz. Gerçek bilgi için vakfımızın sayfasını takip ediniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kasım 2020'de Cevat Akşit ve eşi koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.