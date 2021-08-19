Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde
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Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde 28 Şubat davasında hapis cezası kesinleşen 14 sanıktan Çetin Doğan ve Çevik Bir, Covid-19 testinin ardından Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde

MUĞLA - 28 Şubat davasında hapis cezası kesinleşen 14 sanıktan Çetin Doğan ve Çevik Bir, Covid-19 testinin ardından Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yaz aylarını Bodrum'da geçiren iki eski paşadan Çetin Doğan Bodrum'da, Çevik Bir ise Bodrum-Milas karayolunda TEM Şube ekiplerince gözaltına alındı. 28 Şubat'ın eski komutanları hakkında verilen yakalama kararının ardından işlemleri tamamlanan Çevik Bir ve Çetin Doğan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Covid-19 testi yapıldı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde cezaevine girmeden önce Covid-19 testi için hastaneye getirilen Çetin Doğan polislerin eşliğinde zor yürürken, Çevik Bir daha dinç göründü. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Covid-19 testleri tamamlanan 28 Şubat'ın iki eski komutanı ayrı ayrı araçlarla Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildiler.

"Üzülmesinler"

Cezaevi önünde araçlar kontrol edilirken aracın kapısını açan Çetin Doğan bir yakınına, "Üzülmesinler. Ben bunu kişisel bir mazeret olarak görmüyorum" dedi. 28 Şubat'ın iki eski komutanı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevine teslim idildiler.

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Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde
Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde
Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde
Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde
Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde
Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde
Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde
Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde
Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde
Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde
Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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